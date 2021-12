Gert-Jan en Suzanne worden al maanden geteisterd door hun buurman: ‘We vrezen voor ons leven’

VIDEO De grote stad is passé: we winkelen weer liever in de buurt

Door de coronapandemie winkelen we in Nederland liever dicht bij huis en mijden we ‘de grote stad’. Ruimte, rust en reinheid in winkels vinden we belangrijker dan ooit, zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro, INretail en Locatus. Het gevolg is een tweedeling in het winkellandschap.

6 december