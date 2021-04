Geschokte reacties om drama met dode eekhoorntjes: ‘Wie kapt er een boom in broedseizoen?’

Bilthoven reageert ontzet op het nieuws dat een nest met vier jonge eekhoorns de dood is ingejaagd door ‘roekeloze’ bomenkap in opdracht van de gemeente. Een wandelend gezin trof de eekhoorns op eerste paasdag aan in een gekapte boomstam. Twee eekhoorntjes waren nog in leven, maar overleden kort daarna op weg naar de Eekhoornopvang. ,,Ik ben woedend en verdrietig. Dit is zo onnodig.”