Geschoten op de Coolsingel tijdens Zomercarnaval, politie zoekt schutter

Het is onduidelijk waar op de Coolsingel er geschoten zou zijn. De politie is al aanwezig in het centrum vanwege het Zomercarnaval. De straatparade, die om 19.00 uur eindigt op de Coolsingel, gaat in de stralende zon verder of er nergens iets is voorgevallen. Ondertussen kijken groepjes agenten rond, speurend door het publiek. Een jongen wordt eruit gepikt, maar dat heeft volgens een politiewoordvoerder niet te maken met de schietpartij. Een agent heeft een groot mes in zijn hand als ze met de arrestant naar het politiebureau lopen.