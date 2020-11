Geschoten op Saoedische ambassade: ‘Meerdere hulzen aangetroffen’

Hier komt het grootste coronatest­lab van Nederland: 35.000 tests per dag

11 november Medewerkers van laboratoriumgigant Eurofins stampen momenteel in Rijswijk het grootste coronatestlab van Nederland uit de grond. Over niet al te lange tijd worden in het voormalige laboratorium van Shell enkele honderdduizenden tests per week geanalyseerd. Deze site kreeg een exclusieve rondleiding.