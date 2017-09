Gesignaleerd in de Drentse supermarkt: kruidnoten!

De zakken van 500 gram zijn sinds gisteravond te koop. ,,Het is controversieel, maar we konden ze bestellen", vertelt Jeroen Schakelaar, manager van de supermarkt. ,,De eerste dertig zakken zijn al verkocht." Waar de winkel vorig jaar de decembersnack 'pas' in augustus in de schappen had liggen, besloot het dit jaar dat het wachten lang genoeg had geduurd.



De meningen zijn verdeeld over het steeds vroeger verschijnen van de nootjes. ,,De één vindt het fantastisch, de ander vindt het belachelijk", aldus Schakelaar. ,,Wat de reacties ook zijn, we verkopen ze wel. Veel mensen hebben ze toch gemist. En die reacties zijn eigenlijk ook wel grappig."