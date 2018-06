Geslaagdenlijst niet meer in krant of online door privacywet

PrivacywetHet is woensdag D-day voor de eindexamenkandidaten: wel of niet geslaagd? Maar dan bén je geslaagd en sta je trots in het über-feestelijke felicitatieboek van je school, is je gezicht ‘geblurd’. Scholen (en media) door heel Nederland worstelen met de nieuwe privacywet.

De namen van alle geslaagden zomaar openbaar op de website? Ze durven het niet meer aan, zeggen ze op het Munnikenheide College in Etten-Leur. En iedereen met een foto en wat tekst in het jaarlijkse felicitatieboek voor geslaagden? ,,We hebben dit jaar voor het eerst alle leerlingen en hun ouders vooraf om toestemming gevraagd. Maar we hebben niet van iedereen toestemming ontvangen, dus de foto's van die leerlingen zijn geblurd", vertelde de school vorige week.

Traditie

Het is zo Hollands als speculaaskoekjes bij de koffie: de lijst met geslaagden van de middelbare school. (Heel) vroeger hing-ie op het prikbord naast de aula, een zenuwachtige meute ervoor. Gilletjes van vreugde, snikken van verdriet. Tegenwoordig zitten alle eindexamenkadidaten (en hun ouders) op hun laptop of mobiel te F5’en of te swipen tot de lijst online staat.

Maar dat was allemaal van de jaren voor 25 mei 2018, voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de nieuwe privacywet. Want als vandaag bekend wordt welke eindexamenkandidaten wel en niet geslaagd zijn, publiceren veel scholen die lijsten niet meer openbaar. Bang als ze zijn om het recht op privacy van diezelfde leerlingen te schenden en de Autoriteit Persoonsgegevens op hun nek te krijgen.

Boetes

De nieuwe wet, die voor heel Europa geldt, stelt aan bedrijven, scholen en (sport)verenigingen strengere voorwaarden aan het omgaan met persoonsgegeven. Zo is voor het publiceren van namen en foto’s van mensen in veel gevallen vooraf toestemming nodig. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen, opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Dus publiceren sommige scholen de geslaagdenlijsten alleen nog maar op intranet. Of helemaal niet meer: dan worden alle examenkandidaten alleen nog persoonlijk op de hoogte gesteld, per telefoon. Vijf regionale kranten in Noord-Holland besloten dit jaar de traditionele geslaagdenbijlage niet te maken. ‘Een traditie van jaren’ waar een eind aan komt omdat scholen de gegevens niet meer durven aan te leveren, mopperde de hoofdredactie.

'Gewoon even een mailtje sturen'

,,De AVG hoeft deze mooie traditie natuurlijk niet in de weg te staan!”, reageert een woordvoerder van de AP per email. ,,Een school kan even een mailtje aan de toekomstige geslaagde(n) sturen of hij of zij het goed vindt om ook gefeliciteerd te worden via de krant of de website.” Want dat er toestemming nodig is, klopt, stelt de woordvoerder. Of de AP er ook op gaat controleren? De autoriteit meldde eerder al veel te weinig mensen te hebben om de nieuwe wet overal te handhaven. Ze komt vooral in actie als er een klacht binnenkomt over een organisatie. En zal dan (vermoedelijk) eerst een waarschuwing uitdelen.

Er zijn dan ook scholen die de gok maar nemen. ,,Iedereen is nog op zoek naar waar precies de grenzen in de AVG liggen. Maar dit feestje willen we niet verstoren”, stelde rector Bert Vogel van het Zeeuwse Calvijn College eind vorige maand al. ,,Ouders en examenkandidaten verwachten de jaarlijkse publicatie van de geslaagden. Ze willen hun vreugde graag met anderen delen. We verwachten daarom dat alle ouders toestemming geven voor het publiceren van de geslaagden.”