Gestolen partij peperdure sneakers zet schijnwerper op megahandel: het draait allemaal om de ‘drops’

Het is een anoniem verzamelgebouw in de hoek van een al even anoniem bedrijventerrein in Veldhoven. Op het welkomsbord bij de poort is tussen de naambordjes van alle ondernemingen die van het Amerikaanse StockX niet eens te vinden. Op visitekaartjes van het personeel zou standaard het adres ontbreken. Maar de sleutelspeler in de wereldwijde handel in exclusieve sneakers bleek uiteindelijk niet anoniem genoeg: criminelen gingen met 900 prijzige paartjes aan de haal.