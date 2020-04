‘Gestoorde’ wolf richt wéér slachting aan: vijf dode schapen, zes gewond en twee lammetjes spoorloos

Na Noord-Nederland en Brabant, waar de afgelopen maanden door wolven flinke schade is aangericht, is nu de Betuwe in de ban van het dier dat pas sinds 2015 weer in ons land aanwezig is. Daarvoor was de wolf 150 jaar niet in de Lage Landen gesignaleerd. Maar in korte tijd speelt hij zich weer in de kijker, en vaak op gruwelijke wijze.

In het buitengebied van Culemborg richtte een wolf woensdag, voor de ogen van landeigenaar Jan den Hartogh, een slachtpartij aan onder een kudde die een schapenhouder bij hem heeft lopen. Vijftien dieren overleefden het niet. Donderdag heeft de wolf voor de tweede achtereenvolgende dag huisgehouden, nu bij een schapenhouder even verderop. Vermóedelijk, moet er van officiële instanties bij worden gezegd, want die wachten eerst op DNA-bewijs.

Sporen

Quote Op het landgoed loopt nog een kudde van 85 schapen. Wie zegt dat die ook niet snel aan de beurt zijn? Arjan van Wingerden Maar jachtopziener Arjan van Wingerden, werkzaam op Mariënwaerdt, zag genoeg sporen die wijzen op een wolf. Van Wingerden was gaan kijken bij de schapenhouder aan de Oude Waag, die vanochtend zijn kudde van achttien flink zag uitgedund. ,,Er zijn vijf dode schapen, vijf gewonde en een gewond lam dat het waarschijnlijk niet haalt. Nog eens twee lammeren zijn verdwenen, daar was geen spoor van te bekennen.’’



Volgens Van Wingerden, die zelf ook enkele schapen heeft, zit de schrik er goed in. ,,Ik ben al door verschillende schapenhouders gebeld die zich afvragen wat ze moeten doen. En op het landgoed loopt nog een kudde van 85 schapen. Wie zegt dat die ook niet snel aan de beurt zijn?’’

Drachtige koeien

Ook Frans baron van Verschuer, eigenaar van de 190 hectare grote Heerlijkheid Mariënwaerdt, is ondanks zijn liefde voor de natuur verre van gelukkig met de aanwezigheid van een wolf. ,,Ik heb hierover al contact met andere landgoedeigenaren. Van een van hen hoorde ik een verhaal uit Italië: hoe een wolf een koe aanviel terwijl die aan het kalven was en het kalf greep. Dat baart me grote zorgen, want naast schapen lopen hier dertig drachtige Lakervelder-koeien. En die kan ik moeilijk op stal zetten.’’

Wel of geen wolf, dat is altijd de vraag voor de medewerkers van BIJ12, een uitvoeringsinstantie namens de twaalf provincies op het gebied van onder meer faunazaken. BIJ12 wil graag worden opgeroepen als vee op onnatuurlijke wijze is gedood. Maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt woordvoerder Sandra Binken. ,,Soms zie ik berichten op Twitter over mogelijke schade door een wolf, maar die is dan niet bij ons gemeld. Dan is het lastig te controleren. Wij nemen DNA af bij gedode dieren. Allereerst om vast te stellen of het een wolf is geweest. Dat is van belang voor de schadeloosstelling. BIJ12 keert namens de provincie de schade uit aan de getroffen veehouders. Met dat DNA kunnen we verder vaststellen om welke wolf het gaat. Zo kunnen we die wolf volgen. Dat brengen we dan eens per kwartaal in kaart. Die DNA-test duurt minimaal een aantal weken. Ik kan dus nu nog niet formeel zeggen of het dit keer in Culemborg om een wolf gaat.’’

Volledig scherm Boswachter Arjan van Wingerden en Baron Verschuer met de koeien op het landgoed: 'Hier lopen dertig drachtige koeien.Die kan ik moeilijk op stal zetten' © William Hoogteyling

Te grazen

Quote Bij ons heeft hij er zeventien gegrepen en er niets van gevreten. Het is een moordlus­tig, gestoord dier. In totaal zijn nu zes schapen dood Roel Verkuijl Bij Roel en Marleen Verkuijl uit Culemborg bestaat daar geen twijfel over. Ruim een maand geleden, op 27 maart, zijn in hun weiland aan de Hoevenseweg diverse schapen te grazen genomen. Zelf hielden ze nog een slag om de arm: hond, vos of wolf. Maar 17 april kregen ze de uitslag van de DNA-test en bleek het wel degelijk om een wolf te gaan. Verkuijl: ,,Bij ons heeft hij er zeventien gegrepen en er niets van gevreten. Het is een moordlustig, gestoord dier. In totaal zijn nu zes schapen dood. Diverse lammeren en schapen moesten worden gehecht omdat ze diepe bijt- en scheurwonden hadden. Nog steeds zijn ze herstellend.”



De schade wordt deels vergoed, maar het leed dat de dieren en de houders aangedaan wordt is niet te betalen, zegt Verkuijl. ,,De eerst zo makke schapen zijn nu schrikachtig en ook de onzekerheid voor de schapenhouder is enorm. ’s Avonds voor het donker wordt en ’s morgens voor het ontbijt gaan we eerst naar de schapen om te kijken of alles in orde is. Het is toch niet te geloven dat die wolven zoveel schade en leed mogen veroorzaken.’’

Omheinen

Eva Calicher, woordvoerder van de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, kan de emoties van de veehouders best begrijpen. ,,We snappen de impact en we vergoeden als provincie dan ook de materiële schade, en dat is best bijzonder. Maar de wolf is een Europees beschermd dier en we moeten wennen aan de aanwezigheid.’’ Volgens Calicher wordt veehouders geadviseerd om hun land zodanig te omheinen dat de wolf er niet bij kan. Daar zijn ook subsidies voor, maar dan wel alleen in een gebied waar de wolf zich gevestigd heeft. Het dier moet er dan een half jaar ‘wonen’, zoals op de Veluwe. Dat is tot nu toe de enige officiële vestigingsplaats in Nederland.

In Culemborg en omgeving gaat het vooralsnog om een ‘zwervende wolf’ — als het al dezelfde wolf is die zowel eind maart als deze dagen hier zijn (of haar) slag heeft geslagen. Beschermd of niet, baron van Verschuer is er nu al klaar mee: ,,Een meedogenloos en moordend dier als een wolf past niet in dit ecosysteem.’’