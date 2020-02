Getouwtrek met stamcellen gaat door: 'Deze actie was volstrekt illegaal’

Duizenden ouders zijn in paniek nu de ingevroren stamcellen uit de navelstreng en het bloed van pasgeboren kinderen naar het Poolse bedrijf Famicord zijn overgebracht. Een deel van het materiaal is spoorloos of niet te herleiden door de administratieve chaos bij Cryo-Save.

Na het faillissement van Cryo-Save werd het overgenomen door een stamcelbedrijf in Dubai, dat in Zwitserland opereert onder de naam CSG Bio. Dat bedrijf veegt de vloer aan met oud-topman Frédéric Amar, die het materiaal naar Polen heeft laten brengen.

,,Amar is een crimineel’’, zegt Sarah Al-Hajali, directeur van CSG Bio. ,,Er is veel misgegaan met de samples. De verplaatsing van Zwitserland naar Polen was illegaal. Er was geen toestemming voor en ouders waren niet geïnformeerd. We weten niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.’’

Onzekerheid

CSG Bio wil al het materiaal nu veiligstellen om een eind te maken aan de onzekerheid voor ouders. Volgens Al-Hajali moet Famicord stoppen ouders contracten met de Polen te laten ondertekenen. ,,Famicord neemt zelf contact op met ouders. Maar daar hebben ze geen toestemming voor. Dat is verwarrend voor ouders. Wij willen het materiaal terughalen naar Zwitserland. We hebben een laboratorium beschikbaar. Daarover praten we met de autoriteiten.’’

Nederlandse ouders, die duizenden euro’s aan Cryo-Save hebben betaald, zijn zich rot geschrokken van de berichtgeving op deze site. Sommigen hebben nooit een bericht gekregen dat het genetisch materiaal in Polen was opgeslagen. Anderen hebben nog geen bevestiging gekregen dat het materiaal van hun kinderen ook in Polen ligt.



CSG Bio bevestigt dat ook nog materiaal in een Cryo-Save-laboratorium in Portugal ligt. Volgens Al-Hajali betreft dat weefsel dat na afgelopen mei is ingeleverd. Dat zou veilig zijn. ,,Ik begrijp de zorgen van ouders heel goed’’, zegt Al-Hajali. ,,Ik heb zelf ook drie samples van mijn kinderen in Polen liggen.’’



Daarnaast staat één tank van Cryo-Save in Nederland bij Linde Gas, zonder toestemming van de autoriteiten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg doet daar onderzoek naar.

