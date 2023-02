Gevaar van overstroming valt niet te onderschatten: gelukkig kun je zelf van alles doen

Het is gelukt! Mathijs vindt de helden die zijn zwangere vrouw uit de sloot redden: ‘We zijn hen zó dankbaar’

Het is gelukt. Mathijs Homburg heeft de helden gevonden die vrijdagochtend zijn zwangere vrouw wisten te redden. Angela (30) raakte op de Bunschoterweg in Nijkerk met haar auto vol in de slip en belandde ondersteboven in de sloot. Het water sijpelde al door de oude Volkswagen naar binnen, toen drie automobilisten haar te hulp schoten.