Gevaarlijke tijgermug duikt weer op

U maakt zich druk om allerlei ‘invasieve exoten’ maar is het niet heel normaal dat de natuur jaar na jaar verandert?

,,Iemand als Midas Dekkers draagt die visie met verve uit. Maar ‘exotensceptici’ als Dekker herinner ik graag aan het Biodiversiteitsverdrag dat we in 1992 met heel veel landen hebben ondertekend. Daarin staat zwart op wit dat inheemse planten en dieren beschermd moeten worden tegen exotische soorten. Als we dat niet doen, verdringen de sterke buitenlandse soorten de kwetsbare binnenlandse en houden we uiteindelijk op de hele wereld in totaal veel minder soorten over. Op eilanden hebben we al gezien dat ratten die per ongeluk op schepen meekwamen een compleet ecosysteem aan gort hielpen.’’



U bent wel eens de Wilders van de natuur genoemd. Wat vindt u daarvan?

,,Ik vind het vreemd, maar bij sommige mensen raak ik blijkbaar een gevoelige snaar. Die vinden het niet ‘netjes’ dat ik een onderscheid maak tussen inheems en uitheems. Tegenwoordig zeg ik aan het begin van mijn lezingen dus altijd als een soort disclaimer dat ik het alléén over planten en dieren heb – niet over mensen.’’



Kunt u op een verjaardagsfeestje nog wel over iets anders praten?

,,Heus wel, maar mensen beginnen er zelf vaak over. En, ja hoor, mijn vrouw en twee dochters vinden het ook best dat ik er veel tijd in stop. Ik neem mijn vrouw weleens mee naar een van mijn lezingen in het land, dan maken we er een uitje van, dan heeft zij er ook wat aan. Ik geef overigens ruiterlijk toe dat ik enigszins ‘gedeformeerd’ ben. Ik kan geen stukje wandelen zonder dat mijn derde oog een ‘invasieve exoot’ zoals een halsbandparkiet of een plant als de Japanse duizendknoop detecteert.''