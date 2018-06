Gevaarlijke tijgermug duikt weer op

Het is nog steeds niet gelukt om de tijgermug definitief uit Nederland te verjagen. Uit nieuwe gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de mug in 2018 al is opgedoken in de gemeente Lansingerland (Zuid-Holland) en Aalten (Gelderland).

In 2017 waren er ook al meldingen van de mug in die twee gemeenten en ook in Amstelveen (Noord-Holland), Assen (Drenthe), Dieren (Gelderland), Westland (Zuid-Holland), Lelystad (Flevoland), Montfoort (Utrecht) en Weert (Limburg). De Aziatische steekmug is gevaarlijk, omdat hij in potentie ziektes als dengue, gelekoorts en het zikavirus over kan brengen. Ook komen er in Nederland met regelmaat andere exotische muggen voor, zoals de bosmug en de gelekoortsmug. Wilfred Reinhold van het ‘Platform Stop Invasieve Exoten’ vindt dat de overheid veel meer aan de bestrijding van de tropische muggen moet doen. ,,We moeten er naar streven dat die hier helemaal niet meer opduiken.’’

Woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA bestrijdt dat het rijk het probleem niet serieus neemt. ,,We houden de situatie goed in de gaten, hebben verspreid over het land muggenvallen, en gaan over tot bestrijding van de larven en de muggen als dat nodig is. We betrekken ook omwonenden bij de problematiek: vragen hen bijvoorbeeld om emmertjes, bloempotjes en zwerfvuil weg te halen, zodat de muggen er niet kunnen broeden.''

Tijgermugjager

Zolang de tijgermug blijft rondzoemen, zit hij 'm achterna. Wilfred Reinhold (55) heeft er zo’n beetje een heilige missie van gemaakt om het mooie, maar o, zo gevaarlijke steekbeestje Nederland uit te krijgen. En, néé, niet lollig doen over die mug en die olifant.

Het begon allemaal in 2006 met een artikeltje over de vondst van tijgermuggen in Nederland in de nieuwsbrief van het ‘Regulier Overleg Warenwet’. Zo’n droog stukje proza waar niemand naar omkijkt, maar milieujurist Wilfred Reinhold dus wél. Huh, tijgermuggen? ,,Ik ben die beestjes even gaan googelen en schrok me het leplazarus toen ik ontdekte dat ze wel tien ernstige ziekten konden overbrengen. Potentieel dodelijke ziektes als dengue, gelekoorts en het zikavirus.’’



Inmiddels is Reinhold tientallen publicaties over de van oorsprong Aziatische steekmug verder, diende hij er zo’n zestig WOB-verzoeken over in, spande er tien rechtszaken over aan, en bestookt hij de media uit hoofde van zijn ‘Platform Stop Invasieve Exoten’ regelmatig met persberichten. Allemaal met één doel: zorgen dat iedereen de risico’s ziet en dat de aedes albopictus (de officiële Latijnse naam), waar-ie maar opduikt, kordaat een kopje kleiner wordt gemaakt.

Quote dat een tijgermug hier eerst een slachtof­fer moet maken: dat vind ik een vreselijke gedachte Wilfred Reinhold

Dienstplicht

Dat hij inmiddels een dag korter werkt om er nóg meer tijd in te stoppen, vindt hij zelf geenszins vreemd. ,,Zoals anderen als vrijwilliger in een verzorgingshuis werken, doe ik dit. Een soort maatschappelijke dienstplicht. Want als ik er niets tegen doe, wie dan wel? ’’ Hij heeft, vindt hij, al best wat bereikt. ,,Ik ben bijvoorbeeld al heel blij dat de meeste Nederlanders inmiddels weten dat de tijgermug hier af en toe voorkomt en er alert op zijn.’’

Weg is de tijgermug nog niet. Hij duikt ook dit jaar weer op.

,,Dat is precies de reden dat ik door moet gaan. Ik probeer het rijk er al jaren van te overtuigen dat die mug zich hier niet mag nestelen. Het insect tegenhouden zou echt zo moeilijk niet hoeven zijn. We weten dat de muggen en larven meereizen met het transport van tweedehands banden en van het sierplantje ‘lucky bamboo’: de stengels bamboe die je bij tuincentra en bloemenwinkels kunt kopen. Je kunt bedrijven dus gemakkelijk dwingen die producten, vóór de handel, helemaal schoon te maken maar dat vertikt het rijk. Bedrijven moeten ‘niet op kosten gejaagd worden’. Maar wat is een relatief kleine investering als onze volksgezondheid bedreigd wordt?’’

Er is hier nog nooit iemand ziek geworden: windt u zich niet te veel op?

,,Ik heb die flauwe grap van die mug en olifant nogal vaak moeten aanhoren, dat begrijpt u, maar nu zijn de meesten toch wel van het gevaar overtuigd. Hoeveel Nederlanders komen er al niet van een exotische vakantie thuis met een ingrijpende tropische ziekte? Die ziektes willen we hier via deze muggen toch niet permanent importeren? Willen we dan een land waar we niet eens meer rustig op een terrasje kunnen zitten of altijd horren voor onze deuren moeten hebben? En dat een tijgermug hier eerst een slachtoffer moet maken: dat vind ik een vreselijke gedachte. In Italië, waar de tijgermuggen zich al hebben genesteld, was het in 2007 zover. Daar zijn 250 mensen door het Aziatische chikungunya-virus ziek geworden en is er één overleden. Het is dus geen spookbeeld.’’

U heeft uw werkterrein verlegd naar andere ‘invasieve exoten’, andere planten en dieren die bedreigend zijn voor inheemse soorten. Waar houdt het voor u op?

,,Ik probeer me al te beperken. Invasieve soorten die door het rijk wel goed bestreden worden, laat ik gaan. De nijlgans bijvoorbeeld. Die wordt al actief bejaagd. Gelukkig maar, want die zou op den duur echt een gevaar voor onze inheemse ganzen betekenen.’’

U maakt zich druk om allerlei ‘invasieve exoten’ maar is het niet heel normaal dat de natuur jaar na jaar verandert?

,,Iemand als Midas Dekkers draagt die visie met verve uit. Maar ‘exotensceptici’ als Dekker herinner ik graag aan het Biodiversiteitsverdrag dat we in 1992 met heel veel landen hebben ondertekend. Daarin staat zwart op wit dat inheemse planten en dieren beschermd moeten worden tegen exotische soorten. Als we dat niet doen, verdringen de sterke buitenlandse soorten de kwetsbare binnenlandse en houden we uiteindelijk op de hele wereld in totaal veel minder soorten over. Op eilanden hebben we al gezien dat ratten die per ongeluk op schepen meekwamen een compleet ecosysteem aan gort hielpen.’’

U bent wel eens de Wilders van de natuur genoemd. Wat vindt u daarvan?

,,Ik vind het vreemd, maar bij sommige mensen raak ik blijkbaar een gevoelige snaar. Die vinden het niet ‘netjes’ dat ik een onderscheid maak tussen inheems en uitheems. Tegenwoordig zeg ik aan het begin van mijn lezingen dus altijd als een soort disclaimer dat ik het alléén over planten en dieren heb – niet over mensen.’’

Kunt u op een verjaardagsfeestje nog wel over iets anders praten?

Volledig scherm Wilfred Reinhold poseert met een model van de tijgermug Foto ; Pim Ras © Pim Ras Fotografie