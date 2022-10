Gevangenisbewaarder Roy wandelt rustig door de gang, tot man in zijn cel plots alarm slaat

Het is 17.00 uur. Alle deuren in de gevangenis zitten tot de volgende ochtend op slot. ,,De deur gaat alleen open bij levensgevaar’’, zeggen nachtbewaarders Roy en Pricilla. Ze leiden Serena en Dija in alle rust door de lege gangen en zalen van de gevangenis. Tot een van de gedetineerden op de alarmknop drukt in zijn cel.



Met grote passen loopt Roy door de gangen. Samen met beveiligers, bewaarders en twee verpleegsters staat hij even later bij de bewuste cel. Het luikje in de celdeur gaat open. Wat zal er aan de hand zijn?