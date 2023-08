Gevlucht uit Oekraïne en nu terug voor vakantie: ‘Mijn man weet niet dat ik kom’

Budgetcoach 7000 euro exclusief bonussen en vakantie­geld, en toch houden ze bar weinig over

Mark (40) is succesvol zakenman. Samen met zijn vrouw Esther (38) lijkt hij op het eerste oog een leven te leiden met veel luxe en overvloed, maar in werkelijkheid schuilt er een diepgewortelde financiële onrust. Carolien Vos is budgetcoach en in haar praktijk hoort ze dagelijks waar mensen tegenaan lopen op het gebied van budgetteren, rondkomen en sparen.