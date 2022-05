Gevluchte Inna beviel in wildvreemd land, haar man was nét op tijd voor geboorte: 'Het was zó eng’

Het babykamertje in hun huurhuis in het Oekraïense Severodonetsk was al klaar, de kleertjes waren gekocht. Haar buik mooi rond. Niets kon hun toekomstige geluk nog in de weg staan, dachten ze. Maar tóch ging het mis. Eind februari, toen Inna Sladkih 32 weken zwanger was, vielen de bommen op haar stad. ,,We moeten gaan”, zei haar man Pavlo (38). Dit was geen plek om een baby ter wereld te brengen, ze wisten niet eens of ze het zelf zouden overleven.