Gevluchte ‘pedo’ en zijn moeder keren niet terug in oude woning: ‘Hij is onschuldig, maar weggepest’

Deze trieste mondkap­meeuw krijgt plek naast de onfortuin­lij­ke McFlur­ry-egel

6 januari Dieren gaan dood door rondslingerende mondkapjes. Zo ook een zilvermeeuw, die op nieuwjaarsdag dood werd aangetroffen op de Maasvlakte. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam neemt het dier op in de collectie Dode dieren met een verhaal. Kees Moeliker, directeur van het museum, maakt zich zorgen. ,,Dit is nog maar het begin.’’