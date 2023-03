Gevonden dode baby Lekkerkerk is een meisje dat in een tas op het water dreef

Het lichaam van de overleden baby die vrijdagmiddag werd aangetroffen in het water bij Lekkerkerk is van een meisje. Het levenloze kindje dreef in een tas op het water.

Het babylichaam werd vrijdag even na het middaguur gevonden in het water bij de Schuwacht, tot schok van het normaal zo rustige dorpje in de Krimpenerwaard. Een persoon trof tijdens zijn werk de overleden baby aan. De melder alarmeerde direct de hulpdiensten, waarna het gevonden lichaam door de politie werd veiliggesteld voor onderzoek. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het gaat om een meisje. Over haar leeftijd is nog niets duidelijk.

Ook is nog onbekend hoe het kindje in het water terecht is gekomen. Een politiewoordvoerder meldt dat het ook mogelijk is dat het kindje op een andere locatie aan De Lek dan in Lekkerkerk in het water is achtergelaten.

De politie probeert te achterhalen wie het meisje is, wat er met haar gebeurd is en hoe ze is overleden. Ook heeft de politie zorgen over de moeder van het kind en of ze wel medische zorg heeft. Het onderzoek is nog altijd in volle gang.

De politie roept iedereen met mogelijke informatie op zich te melden. ,,Want ergens in onze omgeving is een meisje of vrouw die hulp nodig heeft”, schrijft wijkagent Natalie van Hoorn uit Krimpen aan de Lek op Instagram.