Gevonden romp in Amsterdamse IJ is van rijke Rus Aleksandr Levin

De romp die in 2013 in het IJ is gevonden is van de vermogende Russische zakenman Aleksandr Levin. Dit bevestigt de Amsterdamse politie na berichtgeving door De Telegraaf . Levin hield zich bezig met handel in kunst en antiek.

Een woordvoerder van de politie zegt te hopen dat het bekendmaken van zijn naam ervoor zorgt dat de politie met zijn nabestaanden in contact komt. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er geen contact met de Russische autoriteiten. Hierdoor heeft de politie de nabestaanden nog niet op de hoogte kunnen brengen.

Het lichaamsdeel werd op 30 januari 2013 aangetroffen door een voorbijganger aan de oever bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Deze zag een groot, blauw plastic pakket drijven in het Amsterdamse IJ ter hoogte van de NDSM-werf, vertrouwde het niet en belde de politie. In het pakket zat de romp van een man. Zijn hoofd en ledematen zijn nooit gevonden.

Het onderzoek liep destijds vast. De politie bracht de coldcasezaak begin vorig jaar opnieuw onder de aandacht. Eerder dit jaar werd al bekend dat de romp van een rijke Rus was, een vermogende zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. De familie van de man had hem enige tijd geleden in Rusland als vermist opgegeven, dna afgestaan dat in de internationale databank is opgenomen en dit heeft geleid tot de match.