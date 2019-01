Geweld tegen agenten verdubbeld: ‘onbegrijpelijk’

,,Blijkbaar vindt een groep het normaal om zich te misdragen en vuurwerk te gooien naar politieagenten en hulpverleners. Dat is onacceptabel. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zich zo misdragen ten opzichte van hen die zorg dragen voor de veiligheid tijdens wat het grootste feest van het jaar zou moeten zijn. Achter elk uniform zit een gewoon mens van vlees en bloed, die 24/7 klaar staat voor iedereen die hulp nodig heeft.‘’

Grillig

Van Essen typeert de jaarwisseling als grillig. ,,Het hele beeld, opgebouwd uit incidenten, aanhoudingen en geweld tegen politie, laat zien dat de jaarwisseling drukker is geweest dan vorig jaar. Ook is er een duidelijke toename van onveilig gedrag aangaande vuurwerk."

Twee politiemensen raakten op oudejaarsavond gewond toen een automobilist op hoge snelheid tegen hun politieauto aanreed. De twee agenten hadden geassisteerd bij een gestrande auto op de A2. Toen zij hun weg wilden vervolgen, botste de bestuurder in volle vaart op de politiewagen. De bestuurder bleek later onder invloed van alcohol te zijn. Een agent verblijft nog in het ziekenhuis wegens ernstige verwondingen maar is buiten levensgevaar. Het aantal incidenten gerelateerd aan vuurwerk steeg in vergelijking met vorig jaar met 12 procent. Er zijn 328 aanhoudingen verricht. Dat waren er 41 minder dan het voorgaande jaar.

Overgedragen aan het OM

De politie heeft in totaal 250 aangehouden personen bij het Openbaar Ministerie aangeleverd op verdenking van een misdrijf rond de jaarwisseling. Dat blijkt uit een inventarisatie die dinsdag bij parketten van het OM is gehouden. Dit aantal is overigens wel licht gedaald ten opzichte van vorig jaar; toen werden er op 1 januari 254 verdachten aangeleverd bij het OM.

De meeste feiten betreffen geweld. In 61 gevallen ging het om geweld tegen hulpverleners zoals agenten, ambulancepersoneel en brandweer, 100 maal geweld tegen overige personen en 58 maal geweld tegen goederen. In 31 zaken gaat het om andere feiten, zoals vuurwerkzaken. De parketten maken zelf bekend als er (super)snelrechtzittingen plaats zullen hebben.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt het geweld dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling te verduren hadden ,,treurig’’. Grapperhaus zegt daders de wacht aan. De minister en ook premier Rutte riepen de afgelopen dagen iedereen op hulpverleners ongemoeid te laten, maar die oproep blijkt dus in veel gevallen aan dovemansoren te zijn gericht. De minister gaat nog niet in op de cijfers, maar wil wel kwijt dat hij het treurig vindt dat hulpverleners worden lastiggevallen, bedreigd en geïntimideerd. Hij heeft ,,veel respect voor alle hulpverleners die oudejaarsnacht keihard hebben gewerkt.’’ Grapperhaus wijst erop dat hij het hinderen van hulpverleners strenger wil bestraffen. Dat wetsvoorstel ligt al bij de Tweede Kamer.

Opvallendste incidenten

Opvallendste incidenten tijdens de jaarwisseling waren de twee vuurwerkdoden in Enschede en het Friese dorp Morra en de vonkenregen in Scheveningen. Het uit de hand gelopen gelopen vreugdevuur roept veel vragen op bij omwonenden. Om meer duidelijkheid te creëren sprak de Haagse burgemeester Pauline Krikke vanmiddag de betrokkenen toe. ,,De vuren waren te hoog en tegen de afspraken in’’, zei ze na de persconferentie. ,,De vuurzee heeft diepe indruk gemaakt. We mogen van geluk spreken dat er niemand gewond is geraakt. Ik ben mij rot geschrokken, en velen met mij.”

Volledig scherm De Haagse burgemeester Krikke komt kijken in Scheveningen. © Frank Jansen

De gesprekken met met getroffenen kwamen hard binnen bij Krikke. ,,Het is jarenlang goed gegaan en hebben het weer en de wind geen invloed gehad. Dit jaar helaas wel. We moeten nu met zijn allen gaan kijken hoe de toekomst van de vreugdevuren eruit gaat zien.” Want moeten we dit wel willen, vraagt ze zich hardop af. ,,De vuren zijn prachtig, maar dan alleen als het goed gaat.”