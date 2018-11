Geweldsfantasieën, racisme, eindeloze vernederingen allemaal uit hun eigen naam

Een groepje activisten blokkeerde gisterochtend een loopbrug op het Mediapark in Hilversum omdat er ongenoegen bestaat over de invulling van het Sinterklaasjournaal. Het was geen agressief protest: er werd wat gezongen, flyers uitgedeeld en de medewerkers van de publieke omroep die per trein reisden, konden simpelweg hun bureautjes opzoeken, nadat ze kennis hadden genomen van de grieven van de actievoerders.



Wie in het epicentrum van nieuwsmakers gaat zitten, weet dat hij op veel media-aandacht kan rekenen, en dat is precies wat er gebeurde: de klassieke pers verspreidde het bericht van de blokkade en op sociale media konden we zelfs live meekijken naar het opvallende tafereel. Wat me daarbij opviel, waren de ontzettend giftige reacties van mensen, die ogenschijnlijk onder hun eigen naam de meest vreselijke verwensingen uitspraken.



Ene Annemiek Visser schrijft bijvoorbeeld: ‘Als je onze tradities niet accepteerd tyft je lekker een maandje op naar je eigen land hoef je er ook niet naar te luisteren... en t liefste na die maand lekker weg blijven (sic)!’ Deze dame maakt van haar hart geen moordkuil. Danny Blokpoel doet ook een suggestie: ‘Moet je gewoon de tering slaan en die blanke meelopers helemaal!! Tyfus volk.’ En Ferdi Wels, een sportmasseur uit Breda, heeft liever dat iemand anders het probleem oplost: ‘Waar is Volkert als je hem nodig hebt?’