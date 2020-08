Gewonde bij schietpartij op drukbezocht strand in Amsterdams park

Noodkreet Vitens: kraan dicht in Gelderland en Overijssel, anders vanavond geen water

17:55 Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk zal verminderen of helemaal zal wegvallen, als er niet meteen minder drinkwater wordt verbruikt. Met name in Overijssel en Gelderland is er een kans het water wegvalt. Restaurant Het Aardhuis in Apeldoorn sluit vanavond noodgedwongen, omdat er geen water voorhanden is.