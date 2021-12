Gewonde door schietpartij op vakantiepark Ouddorp, één arrestatie

Ineke werd door Nederland vrijge­kocht uit gevangenis DDR: ‘Zwarte bladzijde uit mijn leven’

Bijna 34.000 politieke gevangenen in Oost-Duitsland zijn tijdens de Koude Oorlog vrijgekocht door West-Duitsland. Ook Nederland betaalde mee aan deze ‘koehandel’, onthult voormalig diplomaat Ben Bot in het tv-programma Andere Tijden. Een van de gevangenen was Ineke Maatkamp. Ze vertelt tegen deze site over die ‘zwarte bladzijde’.

