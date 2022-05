Gewonde en dode bij explosie in Fries drugslab

Opnieuw geen bedden voor 120 vluchtelin­gen in Ter Apel: ‘Ze moeten op stoelen slapen’

Voor 120 vluchtelingen is er vanavond geen bed in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,Ze moeten de nacht doorbrengen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daar moeten ze vannacht helaas op een stoel slapen”, zegt een woordvoerder.

30 mei