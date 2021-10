Gewoon een schrammetje, dacht Aram: een dag later later vochten artsen voor zijn leven

Al twintig jaar in de dodencel, maar dankzij Merel (29) gloort er hoop voor Clinton: ‘Ongekend’

14 oktober Clinton Young (38) zit bijna twintig jaar op death row voor twee moorden die hij altijd heeft ontkend. Zijn executie leek onvermijdelijk, maar mede dankzij de inspanningen van de Rotterdamse advocaat Merel Pontier (29) is de Amerikaan nog steeds in leven. Er komt zelfs een nieuw proces. ,,Dit is ook voor Amerikaanse begrippen ongekend.’’