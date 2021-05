Gezin in holst van nacht gewekt door roofovervallers: ‘Onze zoon (14) is vastgebonden en bedreigd met wapen’

Negen jaar geëist tegen twee mannen uit Zoetermeer die aanslag wilden plegen in Nederland

20 mei Het Openbaar Ministerie heeft vandaag negen jaar cel geëist tegen twee mannen uit Zoetermeer die een aanslag aan het voorbereiden waren in Nederland. Sahand I. (22) zat Shahram K. (36) deden er gisteren in de rechtbank Rotterdam alles aan om uit te leggen dat ze niet uit waren op een aanslag. Volgens justitie is dat wel het geval.