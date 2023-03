Gezin met twee kinderen overlijdt bij zwaar ongeval op A59

Factcheck Is de rekenmachi­ne voor het bepalen van de stikstof­neer­slag onbetrouw­baar?

Het rekenmodel Aerius, dat de overheid gebruikt voor het bepalen van de stikstofneerslag in natuurgebieden, is daarvoor ongeschikt. Dat zegt de politieke partij Alliantie, die in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant aan de Statenverkiezingen deelneemt. Ook andere partijen als BBB en JA21 beweren dat Aerius uitkomsten geeft die niets zeggen over de werkelijke stikstofneerslag.