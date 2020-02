Gezin woont nog steeds tegenover homo-seksplek: ‘Niets lijkt deze heren tegen te houden’

De kleine parkeerplaats achter het huis van het gezin is al ruim drie decennia een ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen. Maar toen Kim Duin en haar man het koopcontract tekenden, wisten ze van niets. ,,We waren zo blij. Niemand heeft ons ingelicht’’, vertelt ze. ,,Zelfs de vorige bewoners niet. Als we dit hadden geweten, dan woonden we hier nu niet. Zo simpel is het.’’

Oplossing

De gemeente Medemblik, waartoe Benningbroek behoort, heeft het gezin en andere omwonenden verzekert dat er snel een oplossing komt. Volgens een medewerker zijn de gemeente, politie en omwonenden het eens geworden over een oplossing voor de overlast. ,,We gaan een hekwerk met anti-zichtdoek plaatsen. Dit moet ervoor zorgen dat omwonden geen of beduidend minder zicht hebben op de ontmoetingsplek’’, aldus Silvia Hania van de gemeente Medemblik.

Om niet geconfronteerd te worden met de seksuele capriolen, mag het kroost van het gezin de gordijnen onder geen beding openen. Op de vraag of ze niet liever zouden verhuizen zegt hun moeder: ,,Zo simpel is dat niet. Verhuizen is duur en een hoop gedoe. Eigenlijk vinden we de locatie top. Behalve dan dat uitzicht.’’ Het gezin is opgelucht dat een oplossing eindelijk in zicht is. ,,We zijn heel blij. Hopelijk merken we er straks niets meer van.’’