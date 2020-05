Gezinsdrama in Gronings dorp: zoon steekt ouders neer, moeder zwaargewond

Bij een steekpartij in een woning in Kolham, een dorp in de provincie Groningen, is gistermiddag een echtpaar neergestoken door hun zoon. De vrouw raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar. Haar echtgenoot kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

De onderwijswereld in Groningen is geschokt. De vrouw is administratief medewerkster bij onderwijsorganisatie Ultiem, waarin elf scholen voor openbaar onderwijs in Hoogezand en Slochteren zijn verenigd. De vrouw werkt op meerdere scholen. ,,Wij zijn aangeslagen en erg geschrokken’’, zegt bestuurder Marian Bakker tegen Dagblad van het Noorden.

De zoon van rond de dertig jaar is jaren geleden uit huis geplaatst vanwege drugsproblematiek. Volgens buren heeft hij vroeger voor veel problemen gezorgd, maar was het de laatste jaren aardig rustig. ,,Hij mocht niet bij zijn ouders komen’’, vertelt een buurvrouw. ,,Drugs en stemmen in het hoofd.’’

Steekwonden in de buik

Het echtpaar zou gisteren op bezoek gaan bij hun jarige dochter. ,,De moeder was zich aan het optutten toen de jongen haar aanviel met een mes.’’

De vrouw is meerdere keren in de buik gestoken. De vader was buiten en hoorde zijn zwaargewonde vrouw om hulp roepen. Toen hij naar boven wilde, stak zijn vluchtende zoon hem met het mes in de schouder.

Opgepakt in Scharmer

De zoon werd korte tijd later in Scharmer, een dorp verderop, door de politie opgepakt. Hij liep op blote voeten op straat en maakte een verwarde indruk.