Gezochte crimineel plaatst nóg eens vijf video's: ‘Mij vinden jullie niet’

,,Op tv en in de kranten proberen ze mij zwart te maken, ze zeggen dat ik een gangster ben”, zegt Gheiybe vandaag in een nieuwe video. Maar de gezochte Rosmalenaar rept met geen woord over zijn ontsnapping uit de gevangenis in Breda in 2011, waarin hij dertien jaar moest zitten voor het neerschieten van twee Bosschenaren en het meenemen van hun 175.000 euro. Hij liep weg met een smoes uit de gevangenis: hij zou zijn moeder een ziekenbezoek brengen, maar kwam nooit meer opdagen. Hij had toen pas twee jaar van zijn straf uitgezeten.



In totaal nam hij gisteren, na zijn provocerende video van dinsdag, nog eens vijf video's op. Hierin trekt hij de veroordeling van de rechter in twijfel. Maar waarom de gezochte veroordeelde zich niet meldt bij de Nederlandse politie, zegt hij niet. ,,Jullie kunnen wel een huiszoeking doen in Nederland, maar mij zul je daar echt niet vinden.”



Gheiybe zegt nu een goed leven te hebben en is niet van plan daar iets op in te leveren. Zijn video’s hebben in totaal duizenden views en sommige van zijn kijkers zeggen hem te steunen.