Gezochte relschoppers uit Opsporing Verzocht melden zich: ‘Een agent sloeg eerst’

Ook twee andere verdachten hebben zich gemeld bij de politie, melden bekenden van de verdachten. Zij zijn of worden vandaag aangehouden. Een van die andere twee relschoppers is een man uit Nijkerk. Volgens de vader van deze Danny R., heef zijn zoon zich vanmorgen gemeld.

De 29-jarige Jeffrey uit Houten was, net als de andere verdachten, gisteren vol in beeld bij Opsporing Verzocht, tot grote schrik van zijn familie. Jeffrey woont bij zijn moeder en was zondag inderdaad op het Museumplein, waar zonder toestemming een demonstratie werd gehouden tegen de coronamaatregelen. Jeffrey was daar bij. Na een uur wilde de politie dat iedereen zou vertrekken. Toen dat niet gebeurde braken rellen uit. Dat was het begin van dagenlange rellen in tal van steden in Nederland.

Agent in burger

Het familielid van Jeffrey vertelt dat die daar inderdaad was om te demonstreren. Jeffrey maakt op zijn Facebookpagina duidelijk dat hij weinig op heeft met de maatregelen. Volgens Jeffreys familielid kreeg hij bij het verlaten van het Museumplein een klap van achter, op zijn rug, van een agent in burger. ,,In elk geval niet een agent in uniform, die je herkent als agent. Daarop draaide Jeffrey zich om en gaf een schop. Daarna is hij weggegaan. Ja, dat is niet zo'n hele gekke reactie toch, als je zelf een klap krijgt? Ik had vlak daarvoor nog contact met hem, hij vertelde dat het ineens heel snel vol liep met politie daar. Ik zei nog: ga dan maar weg, voordat je in problemen komt. Hoe ze aan die beelden van hem komen, geen idee.”

Vrachtwagenchauffeur

Jeffrey heeft een baan als vrachtwagenchauffeur en heeft gisteren ook meteen zijn werkgever ingelicht. Volgens het familielid is hij niet eerder met politie in aanraking geweest, op een klein verkeersincident na. ,,We gaan maar even kijken wat we nu gaan doen. De politie zal toch ook wel contact met ons opnemen?”

Quote Ja, dat is niet zo'n hele gekke reactie toch, als je zelf een klap krijgt? Familielid van Jeffrey Politie Amsterdam bevestigt alleen dat een 29-jarige man uit Houten zich heeft gemeld en is aangehouden. Over de andere drie gezochte mannen wil de woordvoerster nog geen informatie geven. Over de andere verdachten zijn volgens de politie wel ‘veel tips’ binnen gekomen. ,,Er zijn ook namen genoemd’’, aldus de politie. De foto's van de verdachten zijn daarom vooralsnog offline gehaald.

1100 beelden

Het onderzoek naar de ongeregeldheden is in volle gang. De politie laat weten er alles aan te doen om relschoppers overal in Nederland aan te houden. Zo zijn er zijn inmiddels van ruim 1100 mensen tips en/of beelden binnen gekomen over de rellen in Eindhoven. ,,De wens om de politie te helpen bij dit onderzoek is kennelijk erg groot. Als politie zijn wij gewend om iedere tipgever afzonderlijk te bedanken, maar dat is in dit geval ondoenlijk. Daarom willen we langs deze weg laten weten dat we bereidheid tot het delen van informatie enorm waarderen.”



Gisteren werden in het hele land 131 verdachten aangehouden, van wie 81 mensen in Rotterdam. Het grootste deel van deze verdachten is jonger dan 25 jaar. Ze zijn vooral aangehouden wegens openlijke geweldpleging en opruiing. Bij opruiing via sociale media zijn de meeste verdachten onder de 18 jaar, meldt de politie. Alles bij elkaar heeft de politie inmiddels zo'n kleine 600 aanhoudingen verricht voor de rellen van de afgelopen dagen.

