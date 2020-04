Gezonde ouderen mogen weer mondjesmaat bezoek ontvangen

Ouderen zijn de hardst getroffen groep van het coronavirus. Sinds begin deze maand geldt dan ook het dringende verzoek: ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Op aandringen van ouderenbond ANBO heeft het kabinet dit advies versoepeld. Eén of twee vaste personen mogen vanaf vandaag ouderen bezoeken, mits zij zich aan de RIVM-maatregelen houden.

De helft van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder en van de overleden patiënten is de helft 82 jaar of ouder. Het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving is vanaf het begin een van de belangrijkste uitgangspunten bij de bestrijding van het virus. 70-plussers mochten hierdoor bijna de hele maand april geen bezoek ontvangen. Een direct gevolg: veel zelfstandig wonende ouderen zagen wekenlang niemand en de eenzaamheid onder deze groep nam toe.

Ouderenbond ANBO adviseerde de maatregel te versoepelen en het kabinet is hiermee akkoord. Zelfstandig wonende ouderen mogen één of twee vaste personen aanwijzen die met enige regelmaat op bezoek mogen komen. Hierbij moeten wel de RIVM-maatregelen worden nageleefd: 1,5 meter afstand en handen wassen. Daarnaast moet de oudere gezond zijn en de persoon die op bezoek gaat ook.

70-plussers mochten sinds begin april geen bezoek ontvangen. Deze maatregel is nu versoepeld.

Tot vandaag mochten familie of kennissen nog wel langskomen om boodschappen te brengen, maar die moesten voor de deur gezet worden. ,,Het is een wereld van verschil als een buurvrouw of familielid even een kopje koffie kan komen drinken”, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. ,,Oudere mensen belden naar onze telefoonlijn en gaven aan dat ze gezond zijn en toch geen bezoek mochten ontvangen.” Volgens de ouderenbond is beperkt bezoek aan gezonde ouderen echt mogelijk zonder hen daarmee in gevaar te brengen.

