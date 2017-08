Gezonde snack: worstenbroodje voor topsporters

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn: een worstenbroodje dat niet alleen lekker is, maar ook nog eens supergezond. Na maanden van gepuzzel is het onderzoekers aan Sportcentrum Papendal gelukt zo'n broodje te maken.

De gezonde snack is op nu nog alleen beschikbaar voor de topsporters die in Papendal trainen. Vanaf volgende week zijn de worstenbroodjes ook verkrijgbaar in kantines van diverse amateurvoetbalclubs in heel Nederland.

Eiwitten en gezonde koolhydraten zijn de voornaamste bestanddelen van de nieuwe snack, vertelt voedingsonderzoeker Jeroen Wouters. ,,Topsporters nuttigen na een intensieve trainingssessie vaak een eiwitshake of een kwarkje'', zegt Wouters. ,,Om te herstellen van een training, hebben de spieren gemiddeld zo'n 20 gram eiwitten nodig. Zo'n shake is daarvoor ideaal, maar na verloop van tijd kan die gaan vervelen. Het worstenbroodje zorgt voor variatie in het aanbod.''

Tarwebrood

Waar een regulier worstenbroodje in de regel is gevuld met gehakt, zit in deze variant mager kippenvlees. Ook de buitenzijde is anders: het donkere tarwebrood zit vol gevarieerde koolhydraten. Wouters: ,,De snack is aanzienlijk minder vet dan een normaal worstenbroodje. Dat is niet alleen veel beter voor je, het scheelt je ook vette vingers na het eten.''

Een bakker uit Brabant kwam het op idee voor de gezonde worstenbroodjes en nam contact op met Sportcentrum Papendal, waar een groep onderzoekers zich bezighoudt met innovaties binnen voeding en sport. Het kostte enkele maanden om het broodje te perfectioneren.

Sporters