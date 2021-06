Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin voor alle 12- tot 18-jarigen die dat willen

Alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar die dat willen zouden een coronavaccin van BioNTech/Pfizer moeten krijgen. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet. Volgens de raad kan vaccinatie de kinderen directe en indirecte gezondheidswinst opleveren. De verwachting is dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het advies snel overneemt.

Vaccinatie van deze groep tieners kan helpen de corona-epidemie af te remmen, schrijft de Gezondheidsraad ‘na een uitgebreide ethische en juridische afweging’. Jongeren die dat willen, zouden twee prikken van het Pfizer-vaccin moeten krijgen, stelt Gezondheidsraad-voorzitter Bart-Jan Kullberg.

Het positieve advies van de raad komt nadat in de afgelopen weken RIVM-baas Jaap van Dissel en minister De Jonge zich al uitspraken voor het vaccineren van de 12- tot en met 17-jarigen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vindt vaccineren van deze tieners een goed idee, mede vanwege de opkomst van de besmettelijkere deltavariant. Eerder werd door de Gezondheidsraad al een positief advies uitgebracht over het vaccineren van kwetsbare jongeren in die leeftijdscategorie.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen in Nederland helemaal zelf beslissen of ze gevaccineerd willen worden. Tieners van 12 tot 15 jaar moeten in principe overleggen met hun ouders, maar uiteindelijk is het standpunt van het kind juridisch doorslaggevend. De Gezondheidsraad stelt dat voor een ‘vrijwillige en goed geïnformeerde keuze’ toegankelijke, begrijpelijke en op de leeftijdscategorie afgestemde informatie nodig is over de voor- en nadelen van coronavaccinatie.

Gezondheidsklachten

Covid-19 verloopt bij kinderen en jongeren meestal mild. Toch kan het ook bij hen voor gezondheidsklachten zorgen, stelt de Gezondheidsraad. ‘In zeldzame gevallen kan het bijvoorbeeld leiden tot ‘MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis of op de intensive care nodig is. Ook kunnen kinderen en adolescenten, net als volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen (long Covid).’ Sinds begin vorig jaar belandden zo'n honderd 12- tot 17-jarigen in het ziekenhuis nadat ze corona kregen. De helft van hen had geen onderliggende klachten. Twee 12 -tot 17-jarigen zijn volgens de Gezondheidsraad overleden aan de gevolgen van het virus.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). © ANP

De raad wijst ook op de indirecte gezondheidswinst van vaccineren. Zo zou een inentingscampagne onder tieners ervoor zorgen dat het virus onder hen minder circuleert, waardoor er minder kans is op beperkende maatregelen op bijvoorbeeld scholen.

Verder draagt het vaccineren van de oudere kinderen bij aan het indammen van een mogelijke opleving van het coronavirus komende winter, valt te lezen in het advies. Zo wordt volgens de Gezondheidsraad ook de ziektelast bij volwassenen teruggedrongen.

Gezondheidsraadvoorzitter Kullberg wil geen percentages plakken op de mate waarin deze drie factoren - directe gezondheidsklachten, hinder door beperkende maatregelen en de bijdrage aan de groepsimmuniteit - hebben meegewogen in het advies. ,,Het is een optelsom van deze belangen.”

Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-infectie. ,,Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn echt zeer ernstig.’’ Een groep artsen van het kinderziekenhuis heeft speciaal voor kinderen met langdurige klachten na Covid-19 een polikliniek opgezet. Net als bij volwassenen die kampen met long-covid, liggen ook kinderen maanden na hun infectie nog in de kreukels, verklaren de specialisten. Mede-initiatiefnemer en kinderlongarts Suzanne Terheggen-Lagro: ,,Over het geheel genomen worden kinderen heel weinig ziek van corona. Maar er is een kleine groep op wie de impact van de ziekte heel groot is.’’

Bijwerkingen

De schrijvers van het advies erkennen dat er ook nadelen zijn aan het vaccineren van tieners, namelijk het risico op bijwerkingen. De meeste daarvan zijn matig en verdwijnen na enkele dagen, stelt de Gezondheidsraad. Wel zijn er meldingen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na vaccinatie. Maar het verloop daarvan is volgens de Gezondheidsraad meestal mild, en nog onduidelijk is of het optreden van deze ontstekingen het gevolg is van het Pfizer-vaccin. Dat wordt door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA onderzocht. Myocarditis en pericarditis komen ook voor bij een infectie met het coronavirus zelf, schrijft de raad.

Minister voorstander

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is dus voorstander van het prikken van tieners. ,,Vanuit epidemiologisch oogpunt zeg ik: sowieso doen”, antwoordde hij vorige week nog op vragen van deze nieuwssite. ,,Het is een onmisbare bijdrage bij het beheersen van de epidemie in het najaar. Vanuit maatschappelijk oogpunt zeg ik ook: absoluut doen. Zoveel jongeren hebben al onderwijs gemist.”



Maar De Jonge wil ook nog alle ‘medisch-ethische’ aspecten meewegen, onder meer via het advies van de Gezondheidsraad. Het besluit om inentingen mogelijk te maken voor 12- tot 17-jarigen kan de minister van Volksgezondheid zelf nemen, daar is geen kabinetsoverleg voor nodig, meldt een woordvoerder.



Het vaccineren van jongeren is politiek controversieel: de Tweede Kamer stemt vanmiddag nog over een motie van PVV en Denk om een prikcampagne voor tieners te blokkeren, maar die lijkt geen meerderheid te halen.

