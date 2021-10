GGD adviseert om de pepernoten en ander snoepgoed in zakjes aan kinderen te geven

Video Bedrijf dat scootmobie­len repareert diep door het stof: ‘Dit had nooit zo lang mogen duren’

6 oktober Ouderen die pech krijgen met hun scootmobiel of ander hulpmiddel, hoeven niet meer wekenlang thuis te wachten op reparatie van hun voertuig. Dat belooft directeur René Martens van het landelijk bedrijf Medipoint. De directeur heeft meteen maatregelen genomen na klachten van ouderen in deze krant over de lange wachttijden.