GGD: grote vaccinatiecampagne in de zomer van 2021

Voordat de GGD'en in actie komen, moeten circa 5 miljoen ouderen, mensen met chronische ziekten en zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Die groepen wil het kabinet voorrang geven.

Chronisch zieken

Het gaat sowieso nog maanden duren voordat Nederland de miljoenen vaccindoses binnen heeft die nodig zijn om de hele bevolking een beschermende prik tegen corona te geven. Uitgaande van de cijfers van de verst gevorderde vaccinmakers, kunnen in het eerste kwartaal hooguit zo'n 1,5 miljoen Nederlanders worden gevaccineerd.

,,Als je kijkt naar de feiten zoals die nu bekend zijn, gaan we ervan uit dat anderen eerst 5 miljoen mensen vaccineren en wij daarna de rest doen", zegt een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Ouderen en chronisch zieken zullen hun vaccinatie bijvoorbeeld bij de huisarts krijgen. Of in het verpleeghuis waar ze wonen.

De koepelorganisatie heeft er ‘het volste vertrouwen‘ in dat alle voorbereidingen tegen de zomer zijn afgerond. Als de GGD'en eerder in actie moeten komen, is het "de vraag hoe snel het dan kan", zegt de woordvoerster. ,,Dat is afhankelijk van alle randvoorwaarden. Vaccineren is meer dan een prik zetten."

Oordeel

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht voor het einde van de maand een oordeel te vellen over het vaccin van Pfizer en BioNTech. In het Verenigd Koninkrijk is het al goedgekeurd. Van de vooruitbestelde doses krijgt Nederland er op korte termijn genoeg geleverd om in januari al circa 450.000 mensen te vaccineren, zo is de verwachting.

Ieder mens heeft twee prikken nodig. In het eerste kwartaal van 2021 denkt Pfizer nog eens 1,6 miljoen doses te kunnen leveren. Concurrent Moderna, die ook heel ver is in het goedkeuringsproces, verwacht in de eerste drie maanden van het jaar zo’n 400.000 doses te leveren aan Nederland. Ook daarvan zijn twee injecties per persoon nodig.

Omdat nog niet alles duidelijk is over de toelating en distributie van vaccins, wil GGD GHOR nu niet in detail treden over zaken als personeelswerving en locaties. In elk geval zijn de GGD’en nu niet bezig met het huren van sporthallen of andere grote ruimten.

Twijfels

Huisartsen hebben overigens twijfels over de geschiktheid van het BioNTech/Pfizer-vaccin voor hun praktijk. Vooral de bewaartemperatuur van -70 graden zien ze als een probleem. BioNTech maakte woensdag echter duidelijk dat die temperatuur alleen nodig is om het vaccin langdurig op te slaan. Het kan tot vijf dagen worden bewaard tussen de 2 en 8 graden. In een gewone koelkast dus.