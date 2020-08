GGD: Ondanks meer besmette passagiers niet massaal testen op vliegvelden

Ama­teurspeur­der duikt onder na bedreigin­gen: ‘Hij wordt afgeschil­derd als staatsvij­and’

17:43 De oprichter van een populaire Facebookpagina voor boeren is vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres in het buitenland ondergedoken. De veiligheid van de bij de politie bekende Jan Huzen is in gevaar nadat hij zich in de media kritisch had uitgelaten over het optreden van undercoveragenten bij boerenprotesten, zo laat zijn advocaat Paul Cruts weten.