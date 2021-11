GGD overbelast, testafspraak maken niet mogelijk

UPDATEEr proberen zoveel mensen een afspraak te maken voor een coronatest dat een afspraak maken in grote delen van het land niet mogelijk is. De GGD is overbelast.

In geen van de vier grote steden is op dit moment voor vandaag of morgen nog een testmogelijkheid te reserveren. Wie digitaal probeert via coronatest.nl krijgt het verzoek om te bellen met 0800-1202, maar ook daar is het zo druk dat de lijnen overbelast zijn. ‘Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben', meldt het bandje met het verzoek om op een later tijdstip terug te bellen.

Proberen

,,Het is extreem druk. We blijven opschalen om iedereen te kunnen helpen’’, zegt GGD-woordvoerster Jacqueline Toonen. Volgens haar is het nog wel mogelijk om morgen getest te worden, alleen een afspraak daarvoor maken lukt nu niet. ,,We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk in te plannen voor een testafspraak. De drukte maakt dat mensen soms wat langer moeten wachten of wat verder moeten reizen om getest te worden. Wij vragen hier begrip voor. Aan mensen die er niet direct doorheen komen vragen we om hun telefoon niet op de automatische redial te zetten, maar het later op de dag nog eens te proberen.’’

Andere plaatsen

Niet alleen in de Randstad is het druk. In bijvoorbeeld, Breda, Eindhoven en Maastricht lukt het evenmin om een testafspraak te maken. Ook inwoners van Groningen kunnen niet eerder dan morgen worden getest en worden verwezen naar testlocaties in naburige plaatsen, zoals in Grijpskerk 20 kilometer verderop.

De vijfde golf lijkt geen piek te kennen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn ongeveer 19.200 positieve coronatests geregistreerd. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd tegen een commissie van de Tweede Kamer. Het cijfer valt hoger uit door een storing in het weekeinde. Het aantal van 19.200 zou een nieuw record zijn.

Volledig scherm De melding van coronatest.nl © AD

Afgelopen donderdag en vrijdag waren er meer dan 16.000 positieve tests. Dat is tot nu toe het record.

Met de circa 19.200 positieve tests van maandag erbij zouden er in de afgelopen week bijna 102.000 besmettingen aan het licht zijn gekomen. Gemiddeld waren er dan ruim 14.500 positieve tests per dag afgelopen week. Het zou de eerste keer sinds het begin van de epidemie zijn dat het weektotaal boven de 100.000 uitkomt.