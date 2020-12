GGD’s Gelderland, Twente en Groningen vragen minister om inzet leger in brandbrief

Hoewel het aantal coronabesmettingen in Nederland de laatste dagen heel voorzichtig lijkt te dalen, is de situatie in de zorg onveranderd problematisch. In het noorden en oosten van het land zijn de zorgen zo groot, dat de veiligheidsregio's Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente via een brandbrief de hulp van het leger hebben ingeroepen.

Het ministerie van Defensie heeft de brandbrief ontvangen en is hem nu aan het beoordelen, meldt een woordvoerder. ,,We overleggen zowel intern als met het ministerie van Volksgezondheid. Ook met de veiligheidsregio's zullen we nog in gesprek gaan, om te horen welke hulp ze precies nodig hebben. We zijn als Defensie natuurlijk altijd bereid om noodhulp te bieden. Maar dat doen we alleen als het echt niet anders kan. Bovendien is onze voorraad artsen en verpleegkundigen natuurlijk niet onuitputtelijk.”

Zorgachtergrond

Vlak voor kerst riep Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland mensen met een zorgachtergrond zich te melden. Dat was het eerste teken dat de nood aan de man is. Dit weekend kwam daar de roep om steun van Defensie bij.

Ook in Twente is dus de nood hoog. „Het gaat hierbij om het hoge aantal besmettingen onder patiënten of bewoners, maar vooral ook om het ziekteverzuim onder het personeel”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Twente.

Alarm

De ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek sloegen afgelopen week al alarm, omdat zij het moment zien naderen waarop ambulances met patiënten in acute nood moeten worden weggestuurd. „We maken ons daarover meer zorgen dan ooit”, zei Sophia de Rooij, directievoorzitter van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Binnen de ziekenhuizen zijn al maatregelen genomen. Mensen worden vroeger naar huis gestuurd, waar ze moeten worden begeleid door de huisarts, familie en buren. Oud-ic-medewerkers is gevraagd om bij te springen in de ziekenhuizen.

Groningen

Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio aldaar, zegt dat inzet van militairen maandagavond in het Veiligheidsberaad, waarin alle veiligheidsregio's samenkomen, wordt besproken.

Tot dusver heeft het ministerie van Defensie gezegd dat assistentie ‘nu nog niet aan de orde is’. Maar Schuiling krijgt veel signalen van Groningse zorginstellingen dat ze de roosters amper rond kunnen krijgen, waardoor de zorg onder druk komt te staan.

,,Hoe hoog de nood exact is weet ik niet, maar er zijn instellingen die in de problemen zijn of in de problemen komen. Ik vermoed dat er meer regio’s in Nederland zijn die problemen hebben. Al met al is het een zorgelijke ontwikkeling.”

Verpleegkundigen

Schuiling heeft Defensie in eerste instantie aangegeven tussen de 20 en 25 zorgprofessionals nodig te hebben. Het gaat daarbij onder meer om verpleegkundigen.

Defensie levert op dit moment al op drie plekken personeel in verband met de coronacrisis, meldt een woordvoerder. Twee militaire planners ondersteunen het RIVM bij het opzetten van het vaccinatieprogramma. In het UMC Utrecht zijn 160 legermedewerkers actief. En in een verzorgingshuis in Ede nog eens tien.

,,We hebben heel veel mensen die in principe zouden kunnen helpen", zegt de Defensiewoordvoerder. ,,Maar in verhouding is het voor ons makkelijker om ‘handjes’ voor algemene werkzaamheden te leveren. Zoals hulp bij het opzetten van XXL-teststraten. Maar specifiek medisch of verzorgend werk kan natuurlijk niet iedereen zomaar doen.”

Ziekenhuizen voller

In de Nederlandse ziekenhuizen gaat het ondanks de strenge lockdown nog steeds niet de goede kant op. Het aantal coronapatiënten steeg er de afgelopen 24 uur met 79 tot 2421. Op de intensive cares kwamen er per saldo 16 patiënten bij, waarmee het totaal uitkomt op 624.

De totale ic-bezetting is door de nieuwe cijfers boven de 1000 uitgekomen. Er krijgen nu 1011 patiënten intensive zorg, 31 meer dan gisteren. Zeven patiënten zijn in Duitsland opgenomen.

Besmettingscijfers

Er zijn het afgelopen etmaal 9108 coronabesmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat zijn er minder dan de vorige dagen. Gisteren waren het er 9867, de dagen daarvoor lag het aantal nog ruim boven de 10.000. Het is nog niet bekend of het lagere aantal besmettingen misschien te maken heeft met het feit dat met kerst minder mensen zich laten testen.

In heel het land ligt het aantal besmettingen sowieso nog ver boven de waarden die door het kabinet en het RIVM acceptabel worden geacht. In Limburg, de kop van Noord-Holland, Flevoland en Twente is het aantal positieve tests per 100.000 inwoners relatief het hoogst.

Dat is een groot verschil met het begin van de tweede golf, dit najaar. Toen hield het coronavirus vooral huis in de Randstad, meer in het bijzonder in de vier grote steden.

