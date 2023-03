GGD stopt na vrijdag met testen op corona, vaccinatielocaties blijven wel open

Geen snelle verkie­zings­uit­slag verwacht in provincie Utrecht door getreuzel in Veenendaal

De gemeente Veenendaal in de provincie Utrecht krijgt donderdag de telling van de stemmen voor de Provinciale Staten waarschijnlijk niet af. Dat is saillant omdat de provincie dan geen definitieve verkiezingsuitslag kan produceren. Winst in Utrecht kan voor BBB een landelijke zegetocht betekenen.