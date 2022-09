‘Giftige sfeer’ in BIJ1: ook nummer twee stapt uit partij Amsterdam

Zeeuwse verdachte van in water gooien Hakim - die daarbij verdronk - wil nu wel naar Belgische cel: 'Heel veel spijt’

De 23-jarige man uit Goes die wordt verdacht van het in het water gooien van de Belgische Hakim (die daarbij verdronk) hoort 5 oktober of hij moet worden overgeleverd naar België. De zaak diende vanmorgen in de rechtbank in Amsterdam. De man maakte eerst bezwaar tegen zijn overlevering maar verzet zich niet meer, laat zijn advocaat weten.

21 september