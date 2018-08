Gigantisch wespennest ontdekt: 'Een meter bij een meter, misschien groter'

Riky van Stiphout uit Lieshout, in Brabant, was stomverbaasd toen zij de zolder van haar garage controleerde. Ze trof daar achter een schot een gigantisch wespennest aan, van ruim een meter doorsnee. ,,Ik zag wel veel wespen vliegen. Maar dat het zo groot was, had ik echt niet zien aankomen.''

Een week eerder had Van Stiphout nog een klein nestje van de zolder weggehaald. ,,Ik heb toen niks in de gaten gehad. Je zou zeggen dat je dan een enorm gezoem hoort, maar ik hoorde niks." Toen ze gisteren met een vriendin langs haar huis liep, zag ze wel heel veel wespen het dak van haar garage invliegen. ,,Ik dacht meteen, dat is foute boel. Er moet nog een nest zitten." Hierop is ze toch even gaan kijken, waarna ze het enorme nest aantrof.

Ook de ongediertebestrijder Theodoor Biemans, die donderdag kwam kijken, heeft een wespennest van dergelijke grote nog nooit gezien. ,,Het is zeker een meter bij een meter. Misschien is het wel groter als we het schot weghalen. Je kan het nu niet helemaal zien."

Druk nest

,,Dit is echt iets wat je één keer in je carrière tegenkomt", vertelt Biemans. Het nest was nog volop in gebruik. Dat betekent dat het een nest is dat er echt pas sinds dit jaar zit, aangezien wespen hun nesten over het algemeen maar een keer gebruiken.

Biemans schat dat er zeker 12.000 wespen in het nest leven. ,,De aanvliegroute van en naar het nest was de drukste die ik ooit gezien heb. Het was net Schiphol op een drukke vakantiedag!"

Ontstaan

Van Stiphout vertelde dat er op de plek van het nest in januari dit jaar nog een lekkage heeft gezeten. Waarschijnlijk is dat de reden waarom het nest op die plek zit: ,,Ze houden blijkbaar van vochtige ruimtes. Door die lekkage moet het hier dus een fijne omgeving geweest zijn voor ze", vertelt Van Stiphout.

Niet alleen de lekkage, maar ook het warme weer is volgens Biemans een oorzaak van de enorme omvang van het nest. ,,We hebben een milde winter gehad, waardoor veel koninginnen de winter overleefd hebben. Toen het echt koud werd, zo rond maart, zat de koningin van dit nest waarschijnlijk al op de zolder", zo verklaart Biemans. ,,Daardoor is ze extreem vroeg begonnen met eitjes leggen. Daardoor is het nest al vroeg opgebouwd. Het weer van de afgelopen weken zal het proces alleen maar meer versneld hebben."

Opruimen

Inmiddels zijn er stappen ondernomen om het nest te verwijderen. Biemans heeft gif in het nest geblazen. ,,Eerst moeten de wespen dood, dan kunnen we het nest weghalen." Van Stiphout is erg benieuwd hoe het nest er van binnen uitziet. ,,Het schijnt heel mooi te zijn aan de binnenkant. Ik ben benieuwd als we na het weekend het schot gaan verwijderen, wat we dan aantreffen."