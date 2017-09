Gij zult niet schelden op de leerkracht

Vrijwel elke basisschool heeft inmiddels gedragsregels voor ouders opgesteld, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders. ,,Die geven een leraar handvatten en scheppen duidelijkheid'', verklaart voorzitter Petra van Haren. Zodra een ouder tijdens de les verontwaardigd een klaslokaal binnen rent om verhaal te halen over een probleem met zijn of haar kind, kan een leraar zeggen daar graag na schooltijd over door te praten. Van Haren: ,,Dan is dat een standaardregel en hoeft de leraar zichzelf niet te verdedigen. Zo doet de school dat gewoon.''



In de protocollen staat omschreven wat de basisscholen scharen onder de noemer ongewenst en dus verboden gedrag: vloeken en schelden, bedreigen, discrimineren of leraren aanspreken in het bijzijn van leerlingen of andere ouders en met 'een zeer negatieve gesprekshouding de leerkracht van zijn of haar gedachtegang op de hoogte brengen'. Ouders moeten akkoord gaan met de regels als ze hun kind op die betreffende school willen hebben. Als ze desondanks de grenzen overschrijden, volgt een officiële waarschuwing en in het uiterste geval zelfs aangifte.



,,We maken heel rare dingen mee'', zegt John van Veen van de stichting Jong Leren, waaronder 29 basisscholen in Noord-Holland vallen. ,,En het lijkt of het de laatste jaren erger is geworden.''



Juist als die ouders op een onverwacht moment hun problemen uiten, hebben leraren het gevoel met de rug tegen de muur te staan. ,,Als leraar ben je geneigd dienstbaar te zijn. Je bent bang dat het ten koste gaat van een kind als je niet doet wat de ouders zeggen'', vertelt Annelies van der Vlist, intern begeleider op christelijke basisschool De Hoeksteen in het Gelderse Well. Uit onderzoek blijkt echter dat de leerresultaten verbeteren als leraar en ouders op één lijn zitten.