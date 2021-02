Gipsmeester Leen behandelde meer dan 50.000 botbreuken (en dat ging wel eens mis...)

video Blijdorp in rouw: 20 kilo zware tumor wordt ijsbeer Olinka fataal

11 februari IJsbeer Olinka in Diergaarde Blijdorp is overleden. Het populaire 28-jarige pooldier was onder narcose gebracht voor onderzoek, waarbij ernstig lever- en nierfalen werd geconstateerd. ,,Er is besloten haar niet meer wakker te laten worden’’, meldt een woordvoerder.