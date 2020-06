Giraffe in Diergaarde Blijdorp brengt terminale patiënte ontroerende laatste groet

Uitgeputte parkiet met samengebon­den pootjes gevonden in tuin: ‘Sadisme ten top om een dier zo toe te takelen’

15:40 De pootjes samengebonden met een stukje plakband. Zo werd een zwaar gehavende twenty eight parkiet donderdagavond gevonden in een tuin aan de Pastoor Indenstraat in Loil. Hoe het diertje daar terechtkwam is nog onduidelijk. Is hij er met zijn laatste krachten ingevlogen of is hij er in geworpen?