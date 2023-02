Giro555 heeft vier mensen in dienst die hele jaar door zorgen dat doneren op nog meer manieren kan

Is de naam Giro555 nog wel van deze tijd? Zeker, onderzochten de samenwerkende hulporganisaties. Het merk is supersterk, juist onder jongeren. Het ouderwetse gironummer is ook lang niet meer nodig om te doneren voor noodhulp. Daar zorgen de vier vaste medewerkers wel voor.

Veel jongeren zullen het niet eens weten: wat is een giro eigenlijk?

Sinds de Postbank in 2009 veranderde in ING komt het woord nauwelijks meer voor. De bank was de laatste die het woord volop gebruikte voor de betaalrekening. Vroeger werd de term gebruikt voor afschriften die via de post werden verstuurd. Inmiddels gebruikt elke bank in Nederland Iban, en komt het woord alleen nog volop terug als Giro555 weer een actie houdt. Is dat nog wel van deze tijd? Jazeker, bleek uit onderzoek van de samenwerkende hulporganisaties. Waar relatief veel ouderen vinden dat het beter is om het ouderwetse woord te veranderen, blijken jongeren het juist een ijzersterk merk te vinden. Zij weten niet beter en leggen de associatie niet met vroeger.



Hoe doneer je nu voor Giro555?

Waar je in de oude girotijd alleen de drie cijfers hoefde in te vullen bij het overmaken van geld, is nu een volledig Iban-nummer nodig. Een stuk ingewikkelder. Daarom verwijzen de hulporganisaties vooral naar online formulieren. Zo komt een derde van alle donaties binnen via de Giro555-site, waar een iDeal-knop het meeste werk uit handen neemt. Ook werken de hulporganisaties samen met onder meer ING, ABN Amro en Tikkie, die in hun app een doneerknop tonen. Dat gaat niet vanzelf. Giro555 heeft vier mensen in dienst, die het hele jaar door bezig zijn nieuwe acties voor te bereiden en oude acties af te ronden.



Volledig scherm Er kan ook gedoneerd worden door te bellen met 088 808 1249. Specifiek vandaag nemen daar ook bekende Nederlanders de telefoon op. © ANP

Tegelijkertijd is er nog een actie voor Oekraïne. Waarom loopt die nog?

Het gebeurt niet vaak dat twee acties tegelijkertijd lopen. Dat maakt het wat ingewikkeld, want wie vandaag via de site van Giro555 geld wil doneren voor Oekraïne, komt automatisch op de aardbevingspagina uit. Tijdelijk kan doneren voor de oorlog alleen via het Iban-nummer NL08INGB0000 000555, onder vermelding van ‘Oekraïne’. Maar de donatieknop voor oorlogsslachtoffers komt deze week nog terug, omdat 20 februari de tussentijdse resultaten bekend worden, aldus Baukje Heemskerk, één van de vier medewerkers van Giro555. Die nieuwe aandacht zal waarschijnlijk ook nieuwe donaties opleveren.



Dat is ook meteen de reden waarom er nog steeds gedoneerd kan worden voor Oekraïne: het leeft al een jaar lang. Twee miljoen mensen doneerden tot nu toe. ,,December was een topmaand, waarin we nog 2,8 miljoen euro binnenkregen. Dat is veel geld. En er komen nog dagelijks gelden binnen met de vermelding ‘Oekraïne’. Waar acties normaal maximaal vier maanden lopen, eindigt die voor Oekraïne in elk geval niet voor 31 maart. Mocht er nog geld binnenkomen als er geen acties meer zijn, wordt dat geld bewaard voor de volgende ramp.

De media-aandacht is groot, maar anders dan vorig jaar voor Oekraïne is er geen Radio555. Waarom niet?

Giro555 is voor een groot deel afhankelijk van media-aandacht, aldus Heemskerk. Het is één van de vier benodigdheden voor een actie opgestart wordt. Daarnaast wordt ook gekeken naar de omvang van de ramp, de bereikbaarheid door Nederlandse hulpverleners en de bereidheid van Nederlanders om geld te geven. ,,Je ziet dat media heel snel aanhaken", zegt Heemskerk. ,,Iedereen wil aan tafel zitten. Op de dag dat we zeiden: ‘we gaan ervoor’, stond deze actiedag al met potlood ingetekend.” Maar radiozenders houden nu liever vast aan hun eigen format. ,,Dus besteden ze er aandacht aan op een manier die past bij hun doelgroep. Zo denken ze hen beter te bereiken, en dat is juist wat we willen.”



De organisatie achter Giro555 weet de media hoe dan ook gemakkelijk te vinden. Dat is al zo sinds de eerste samenwerkingsacties in 1984 en 1987 voor Afrika. De succesvolste actie voor Giro555 was na de aardbeving in Zuidoost-Azië in 2004. Toen haalde Nederland 208 miljoen euro op. Voor Syrië en Turkije is tot en met woensdagochtend 28,6 miljoen binnengehaald.