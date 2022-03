Gladheid en code geel morgen: ‘Aan het einde van de middag gaat het sneeuwen in Oost-Nederland’

Aan het einde van morgenmiddag gaat het sneeuwen in Oost-Nederland. Vanwege de gladheid die dat kan veroorzaken, is code geel afgekondigd. Wind en kou zorgen daarbij voor een winterse 1 april, terwijl het de laatste weken soms bijna zomers aanvoelde.

,,Het zal winters aanvoelen en dat is een groot contrast met hoe het in maart is geweest’’, meldt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Het is niet uitzonderlijk dat het sneeuwt in april, dat was vorig jaar nog het geval, maar wel dat het verschil in een week tijd zo groot is.’’

De winterse buien zullen volgens hem morgen vanaf de wadden verder het land intrekken. ,,Die noordoostelijke wind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur rond het vriespunt of zelfs daaronder zal komen.’’ De werkelijke temperatuur schommelt overdag volgens Willemsen drie, vier graden.

Willemsen verwacht dat de eerste buien aan het einde van de middag of aan het begin van de avond Oost-Nederland binnentrekken. ,,Waarbij natte sneeuw zal overgaan in sneeuw. Vrijdagmorgen zal het dus in veel tuinen wit zijn.’’

Niet sleeën

Er is vanwege de mogelijke gladheid code geel afgekondigd, al denkt de meteoroloog dat daar pas later op de avond of in het begin van de nacht sprake van is. ,,Dan daalt de temperatuur misschien wel naar -5.’’

Weerplaza verwacht dat de gladheid door sneeuw vrijdagmiddag weer zal zijn verdwenen. Ook de sneeuw zal niet lang blijven liggen. Willemsens collega meteoroloog Matthijs van der Linden: ,,Het is lastig inschatten hoeveel sneeuw er gaat vallen.”

Hij denkt niet dat er gesleed kan worden. ,,Er zit nog wat warmte in de bodem, dus de eerste sneeuw zal meteen smelten. Maar als die bodem is afgekoeld, blijft het liggen en kan het snel gaan. Als je 's ochtends de gordijnen open doet, dan ziet het er flink wit uit, vooral op gras en auto’s. En dat is geen 1-aprilgrap.”

Vorig jaar februari was er zoveel sneeuw gevallen, dat kinderen genoten van sneeuwpret.

Winterbanden

De zomerjas is snel weer om te wisselen voor een warmere jas, maar hoe zit dat als je onder jouw auto de winterbanden al hebt vervangen voor zomerbanden? Het kán immers tijdelijk glad worden, zegt weerman Willemsen.

,,Als het hard genoeg sneeuwt, maar dit geldt meer voor wegen waar niet actief wordt gestrooid. Overigens heb je met winterbanden bij lage temperaturen, onder zes, zeven graden, meer grip dan bij zomerbanden, waar we morgen en vrijdag onder zitten. Het grote verschil zit hem in het rijden over een witte weg. Dat zou vrijdagochtend landinwaarts kunnen, maar vooral in woonwijken en op binnenwegen.”

Volgens Van der Linden is het geen ramp als je met zomerbanden rijdt. ,,Voorkom alleen abrupt remmen of grote stuurbewegingen als je ziet dat er wat sneeuw op de weg ligt.”

Voor de NS is er op dit moment ‘nog geen voornemen’ om de dienstregeling aan te passen, zegt een woordvoerster.

