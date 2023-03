Gladheid op de weg in de regio: dit moet je wel én niet doen

met videoOpgepast! Wie de komende uren of in de nacht de weg op gaat kan zomaar te maken krijgen met plaatselijke gladheid door (natte) sneeuw. Het KNMI komt met deze waarschuwing en heeft code geel afgegeven voor onder meer de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid door de winterse neerslag. Op de Veluwe kan zomaar drie centimeter sneeuw vallen. Thuiswerken kan dan natuurlijk voor mensen een optie zijn, maar niet voor iedereen. Wat als je toch echt de weg op moet: Hoe kom je via de gladde wegen veilig op de eindbestemming?

Houd afstand!

Een belangrijke tip is afstand houden. Bij gladheid is je remweg namelijk veel langer. Dat is de afstand die je voertuig aflegt vanaf het moment dat je de rem intrapt, tot het moment dat de auto stilstaat. Bij een langere remweg kost het meer tijd voordat je stilstaat. Voordeel van afstand houden is ook dat je meer ruimte hebt om op eventuele onverwachte gebeurtenissen te reageren, bijvoorbeeld als er met een auto vlak voor je op de weg iets misgaat. Het advies is om op gladde wegen de afstand tot je voorganger te verdubbelen.

Niet te veel sturen

Heftige stuurbewegingen en abrupt gas geven kunnen de kans op slipgevaar verhogen. Verlaag in ieder geval de snelheid voor de bochten en stuur gelijkmatig in en uit. Houd ook het tempo constant in de bocht. Wanneer de voorwielen toch hun grip verliezen, laat dan voorzichtig het gas los, of rem totdat het ABS ingrijpt.

Pas je snelheid aan bij gladheid.

Doe rustig!

Pas je snelheid aan. Hierdoor heb je - net als door het houden van voldoende afstand - meer tijd om te reageren op onverwachte situaties. Het inhalen van andere automobilisten is ook niet verstandig. Is het glad en wil je wegrijden? De ANWB adviseert dan om rustig op te trekken. En voor wie het zich afvraagt: je mag met een slakkengang over de snelweg rijden, als de omstandigheden daar om vragen.

Want er geldt nooit een minimumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. De wet bepaalt alleen dat daar uitsluitend voertuigen zijn toegestaan die minimaal 60 km/u kunnen rijden. Maar wie door te langzaam rijden het overige verkeer hindert of in gevaar brengt, kan altijd een bekeuring krijgen. Over de snelweg gesproken: hoofdwegen worden doorgaans al eerst sneeuwvrij gemaakt of gestrooid. Blijf daarom altijd op de hoofdwegen en vermijd zijwegen.

Wie zijn of haar snelheid aanpast zal logischerwijs natuurlijk ook langer onderweg zijn. Het op tijd vertrekken is dan ook zeker aan te raden!

Toch in de slip?

Je kunt onverhoopt toch te maken krijgen met onderstuur (voorwielslip) of overstuur (achterwielslip). Een tip van het Rijvaardigheidscentrum Lelystad in het eerste geval: laat het gas los en probeer minder en rustiger te sturen. Bij overstuur is sturen de oplossing om de auto weer recht te krijgen. Kijk daarbij altijd waar je heen wilt en stuur dan ook die kant op.

