Glennis Grace en hulporganisaties delen spullen uit bij Ter Apel: ‘Vannacht was verschrikkelijk koud’

Tv-programma ‘Undercover’ onthult: man masseert alleen naakte klanten, óók kinderen

Een Gelderse massagetherapeut is in opspraak geraakt door een aflevering van het SBS-programma Undercover in Nederland. De man gaf massages waarbij zijn klanten volledig naakt waren. Oók kinderen gaf hij blootmassages. Sinds de uitzending is hij gestopt. De politie heeft geen strafbare feiten rond de man ontdekt.

10:23