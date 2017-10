Glutenvrije Zwarte Piet bij intocht Sint in Gouda

De glutenvrije Zwarte Piet is een initiatief van Monique Steevens. Deze moeder van twee kinderen met glutenintolerantie vervulde deze rol vorig jaar zelf bij de intocht in Zwolle. ,,Het viel zo in de smaak dat in samenwerking met de Nederlandse Coeliakie Vereniging is besloten in meer gemeenten een glutenvrije Zwarte Piet te laten meelopen. Gouda is één van de eerste steden in Nederland die zich hiervoor heeft aangemeld.''