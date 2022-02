Godfried werd als Indo mikpunt Indonesische woede: ‘We werden geboycot’

Gruwel­moord op salsadanse­res Sarah: OM eist in hoger beroep 20 jaar cel voor Jason D.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep opnieuw een jarenlange celstraf geëist tegen de Enschedese moordverdachte Jason D. Als het aan de aanklager ligt, verdwijnt D. definitief 20 jaar achter de tralies. Dat is precies gelijk aan de straf die de rechtbank in Almelo hem eerder oplegde voor de moord in augustus 2017 op salsadanseres Sarah Kolenberg.

11 februari